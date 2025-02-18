Судебные приставы Подмосковья напомнили о возможности погашения долгов онлайн

На сайте ГУФССП России по Московской области можно узнать сумму задолженности, а также выбрать удобный способ ее погашения.

Сервис формирует квитанцию для предъявления в офисе банка или приложении. Также долг можно оплатить через личный кабинет на госуслугах.

Если должник передаст необходимую сумму непосредственно взыскателю, а у судебных приставов не будет сведений об оплате, сотрудник службы будет и дальше применять принудительные меры.