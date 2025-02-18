Судебные приставы Подмосковья напомнили о возможности погашения долгов онлайн

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Судебные приставы Московской области напомнили, что своевременная оплата долгов позволяет избежать принудительных мер. Жители региона имеют возможность исполнить финансовые обязательства онлайн.

На сайте ГУФССП России по Московской области можно узнать сумму задолженности, а также выбрать удобный способ ее погашения.

Сервис формирует квитанцию для предъявления в офисе банка или приложении. Также долг можно оплатить через личный кабинет на госуслугах.

Если должник передаст необходимую сумму непосредственно взыскателю, а у судебных приставов не будет сведений об оплате, сотрудник службы будет и дальше применять принудительные меры.

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