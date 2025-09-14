Звезда НБА Лука Дончич купил дом теннисистки Шараповой в США

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Лука Дончич купил дом бывшей российской теннисистки Марии Шараповой в США за 25 миллионов долларов (2,1 миллиарда рублей). Об этом сообщило издание Marca .

По данным издания, Дончич стал присматривать новое жилье после продления контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс». Новое трехлетнее соглашение принесет словенцу 165 миллионов долларов (около 14 миллиардов рублей).

«Такая покупка еще раз подтверждает его приверженность городу и франшизе», — отметили в публикации.

Теннисистка Мария Шарапова решила продать свой дом в Лос-Анджелесе, чтобы больше времени находиться в Европе рядом со своим мужем — британским бизнесменом Александром Гилкс.

В начале прошлого года россиянка стала владелицей особняка в калифорнийском поселении Монтесито рядом с домами актера Орландо Блума и певицы Кэти Перри. Дом обошелся Шараповой в 11,5 миллиона долларов (более 970 миллионов рублей).