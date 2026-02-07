Зрители высмеяли форму сборной Германии на открытии Олимпиады-2026
РИА «Новости»: зрители назвали форму немецкой олимпийской команды «чертовщиной»
Яркую форму сборной Германии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо раскритиковали зрители трансляции. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», ознакомившись с реакцией в соцсетях.
«Что за наряд у Германии, Боже мой!» — написал один из пользователей платформы X.
Другой зритель сравнил внешний вид немецких спортсменов с командой спортсменов, которые летают в вингсьюте, костюме с перепонками у рук и между ногами, который используют для свободного полета.
Еще один комментатор выразил мнение, что такой формой должны быть недовольны и спортсмены, и спонсоры.
«Я бы не только подумал — что за чертовщина? — как спортсмен, но и как спонсор… был бы в полном ужасе!», — добавил он.
Ранее на трибунах стадиона Сан-Сиро в Милане перед церемонией открытия зимней Олимпиады 2026 года неожиданно появился российский флаг.