Зрители высмеяли форму сборной Германии на открытии Олимпиады-2026

Яркую форму сборной Германии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо раскритиковали зрители трансляции. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» , ознакомившись с реакцией в соцсетях.

«Что за наряд у Германии, Боже мой!» — написал один из пользователей платформы X.

Другой зритель сравнил внешний вид немецких спортсменов с командой спортсменов, которые летают в вингсьюте, костюме с перепонками у рук и между ногами, который используют для свободного полета.

Еще один комментатор выразил мнение, что такой формой должны быть недовольны и спортсмены, и спонсоры.

«Я бы не только подумал — что за чертовщина? — как спортсмен, но и как спонсор… был бы в полном ужасе!», — добавил он.

Ранее на трибунах стадиона Сан-Сиро в Милане перед церемонией открытия зимней Олимпиады 2026 года неожиданно появился российский флаг.