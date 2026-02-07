Российский флаг неожиданно появился на трибунах Сан-Сиро перед Олимпиадой-2026

Российский флаг пронесли на трибуны стадиона Сан-Сиро в Милане перед церемонией открытия зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

Болельщики вывесили символ и спокойно гуляли с ним по нижнему ярусу трибун, делая фотографии. Стюарды стадиона не предъявили им никаких претензий.

При этом официальные правила Международного олимпийского комитета запрещают демонстрацию национальных символов России на олимпийских объектах. Решение связано с текущими ограничениями для россиян в международном спорте.

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года стартовала в Италии. Главная часть шоу проходит на стадионе Сан-Сиро в Милане, где собрались десятки тысяч зрителей. Парады спортсменов одновременно проходят сразу в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.