Зрителей встретила реклама с флагом России на игре Ирана и Новой Зеландии в США

Внимание футбольных болельщиков на матче сборных Ирана и Новой Зеландии в Лос-Анджелесе привлек электронный рекламный щит, центральное место которого занимал российский триколор. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Рекламный щит установили при входе на территорию стадиона — у поворота с главной дороги на парковку. На ярком красном фоне отмечена парковочная зона и футбольный мяч, собранный из шестиугольников-флагов. В центре композиции оказался флаг России. Это сразу бросилось в глаза прибывающим на матч болельщикам.

Ранее Международная федерация футбола допустила российскую сборную на юношеский турнир. Он пройдет среди юношей до 15 лет в США в сентябре. Как отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, ФИФА возвращается к базовому принципу, что футбол должен находиться вне политики.