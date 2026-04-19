Золотые значки ГТО получили больше половины участников в Дубае

Посол России в ОАЭ Забиров: ГТО займет место в жизни арабской страны

Более 80 граждан России и иностранцы впервые выполнили нормативы ГТО на спортивных объектах Дубая. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с церемонии награждения.

Участники от шести до 57 лет сдавали испытания в многофункциональном комплексе Dubai Sports City. Каждый из них получил стартовый набор с сувенирами, а больше половины заработали золотые знаки.

Абитуриенты с такими наградами смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в российские вузы наравне с теми, кто сдавал нормы дома. На торжественном мероприятии присутствовали чиновники из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Инициатива займет достойное место в жизни страны, а ряды участников продолжат расти», — отметил посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Первый замминистра спорта России Одес Байсултанов, также присутствовавший на церемонии, напомнил, что комплексу ГТО исполнилось 95 лет.

«Сотрудничество двух стран является стратегическим вектором для создания единого спортивного пространства», — сказал он.

Генконсул Максим Владимиров назвал ГТО частью традиций, истории и культуры, которые важно сохранять за рубежом.

