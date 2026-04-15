В Дубае впервые состоится «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант» впервые пройдет в Дубае, мероприятие запланировали на 18 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил основатель образовательного центра и школы «Алгоритм» Алексей Мисютин.

«Восемнадцатого апреля Дубай присоединится к международной просветительской акции — „Тотальному диктанту“. Это событие, которое ежегодно объединяет тысячи людей по всему миру вокруг любви к русскому языку», — отметил собеседник агентства.

Диктант проведут на площадке образовательного центра «Алгоритм» в Knowledge Village. Желающие принять участие могут зарегистрироваться по ссылке в аккаунте центре в Telegram.

В 2026 году «Тотальный диктант» пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Автором текста выступил публицист, писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

Акция состоится в 55 странах, в России диктант проведут более чем в 1000 населенных пунктах.