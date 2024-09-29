Журова назвала шуткой идею Вяльбе ударить бомбами по Лондону

Высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о необходимости сбросить бомбу на Лондон прокомментировала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с Lenta.ru она предположила, что на Западе такую позицию могут воспринять неоднозначно.

Вяльбе ранее заявила, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований должно прекратиться после удара по Лондону. Журова рекомендовала с подобными шутками быть поаккуратнее.

«После таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Она пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим. Запад таких шуток почему-то не понимает, считая, что мы так и должны сделать», — сказала спортсменка.

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев согласился с Вяльбе в том, что без Великобритании в мире стало бы немного спокойнее.