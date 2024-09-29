Без Британии проблем меньше. Валуев оценил идею Вяльбе о сбросе бомб на Лондон

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев раскритиковал высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о необходимости сбросить бомбу на Лондон. Об этом он заявил в разговоре с порталом Sport24 .

Вяльбе отмечала, что после удара по Лондону отстранение российских спортсменов от международных соревнований должно прекратиться. Валуев согласился с ней в том, что без Великобритании в мире стало бы немного спокойнее.

«Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права», — сказал депутат.

Однако он не поддержал ее предложение об атаке на столицу Соединенного Королевства.

«Человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие», — заявил бывший боксер, добавив, что нет смысла «комментировать эмоции».

Ранее Вяльбе отметила, что в ближайшее время российские лыжники не будут участвовать в международных стартах ни в каком качестве.