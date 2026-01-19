Журналист Сиерра сообщил о переходе игрока «Зенита» Кассьерры в «Атлетико Минейро»
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на данные журналиста Пипе Сиерры.
По информации источника, 28-летний колумбиец перейдет в «Атлетико Минейро». Футбольный клуб «Зенит» согласовал условия трансфера игрока.
Ожидается, что о завершении сделки объявят в ближайшее время. При этом, как отмечается, конкуренцию за подписание Кассьерры составлял мексиканский клуб «Монтеррей».
