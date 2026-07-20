После завершения ЧМ-2026 в Сети не утихает скандал о космических ценах билетов на финальную игру. Самая дешевая проходка обошлась в восемь тысяч долларов, а в ряде случаев фанатам приходилось отдавать до двух миллионов, только чтобы посмотреть игру Месси и Ямаля. Почему это оправданно, 360.ru рассказал директор Школы спортивного журналиста и спортивный редактор журнала «Родина» Николай Роганов.

«Такие билеты не все могут себе позволить, но американцы привыкли платить за спорт. И они знают, что такое главный матч большого турнира и что он может стоить дорого. Но и, опять же, сколько было билетов в свободной продаже, учитывая VIP-места, гостей и приглашенных? Не так много, отсюда и такая высокая цена», — отметил эксперт.

Он привел в пример Американскую футбольную лигу, которая заработала 25 миллиардов долларов. Вот только они делают это ежегодно, а ФИФА может заработать только раз в четыре года.

«Еще раз: в Америке нет в чистом виде культа спорта, если говорить о высших лигах или топовых турнирах. Там все понимают, что нужно заработать, и ради этого они готовы договариваться, поворачивать правила в ту сторону, чтобы поиметь больший доход». Поэтому сегодня ЧМ — это больше про бизнес и шоу, а не про спорт», — объяснил журналист.

Какие еще скандалы разгорелись вокруг чемпионата мира, читайте в материале 360.ru.