В Германии начался суд по делу о шантаже семьи Шумахера

В Германии начался суд над тремя мужчинами, которых обвиняют в попытке вымогательства денег у семьи легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом сообщило агентство DPA .

Одного из подсудимых заключили под стражу. По версии следствия, он шантажировал близких гонщика с помощью личных фотографий, а двое напарников помогали ему.

Злоумышленник сделал копии фото и видео и передал их пособнику, который звонил семье Шумахера и требовал в обмен на материалы 15 миллионов евро. Преступник угрожал слить личные данные в даркнет.

Во время суда один из обвиняемых признал, что имел на руках личные фото гонщика, но хотел их вернуть. Прокуратура обвиняет подсудимого в попытке вымогательства в особо крупных размерах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Шумахер впервые появился на публике после тяжелейшей травмы головы. В прессе сообщили о его визите на свадьбу своей дочери. Никакого официального подтверждения этой информации до сих пор нет.