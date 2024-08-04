Россиянки Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер завоевали серебро на ОИ-2024

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

В финале российские спортсменки провели поединок против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10 в пользу соперниц россиянок.

Таким образом, Андреева и Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпийских играх. Это было их первое выступление на Олимпиаде. Всего в Париж приехали 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее стало известно о победе сербского теннисиста Новака Джоковича в финале соревнований в Париже. Он одолел испанца Карлоса Алькараса и завоевал золотую медаль.

Бронзовую медаль Олимпийских игр в мужском одиночном разряде заработал итальянский теннисист Лоренцо Музетт.