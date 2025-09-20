«Жесть полная». Отказавшаяся от России спортсменка шокировала заявлением

Жить в Соединенных Штатах опасно. Так полагает легкоатлетка Елена Куличенко, ее процитировало издание Sports.ru .

Куличенко выступает за Кипр. Ранее она представляла Россию и училась в университете в Атланте.

Теперь перед ней встала необходимость определиться с тренером. Вариант с американским специалистом Куличенко для себя видит сомнительным — для этого придется жить в США.

По словам спортсменки, в американских городах приходится постоянно быть настороже. Добавляет стресса и новостная повестка, напоминая о регулярных нападениях, стрельбе и убийствах.

«Украинку зарезали, кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная!» — объяснила Куличенко

Спортсменка добавила, что абсолютно не чувствует себя в безопасности в США. На улицах ей приходится постоянно оглядываться и оценивать возможную угрозу. Она добавила, что могла немного преувеличить собственные впечатления и не исключила, что когда-нибудь ее мнение изменится.

Куличенко родилась в Подмосковье. До 2021 года она выступала под российским флагом. Затем спортсменка сменила спортивное гражданство. Пресса находила ее аккаунт на OnlyFans.