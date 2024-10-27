Женщины-спортсменки из-за трансгендеров потеряли 890 медалей

Политика международных спортивных федераций позволила мужчинам, идентифицирующим себя как женщины, участвовать в женских соревнованиях, что нарушило права спортсменок. Женщины лишились более 890 медалей в 29 различных видах спорта, говорится в докладе ООН .

«Согласно полученной информации, к 30 марта 2024 года более 600 спортсменок, участвовавших в более чем 400 соревнованиях, потеряли более 890 медалей в 29 различных видах спорта», — говорится в докладе.

Специальный докладчик по вопросам насилия в отношении женщин Рима ас-Салем заявила, что нарушение прав женщин-спортсменок приобрело в последнее время массовый характер. Всему виной политика международных спортивных федераций, национальных руководящих органов при поддержке национальных законодательств ряда стран.

Замена женской спортивной категории на смешанную привела к тому, что все больше женщин теряют возможность получить медали в соревнованиях с мужчинами. При этом в докладе не уточняется, на каких спортивных соревнованиях были завоеваны медали и какие.

Ас-Салем отметила, что возросли риски травмирования участников, а причиненный физический ущерб женщинам и девочкам можно охарактеризовать как «насилие». Кроме того, отмечается, что мужчин-спортсменов часто не проверяют на прием препаратов, подавляющих тестостерон.

Ранее в Великобритании футболистке с аутизмом пригрозили дисквалификацией за вопрос сопернице-трансгендеру насчет ее мужского пола.