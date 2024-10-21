«Ты мужик?» Футболистке в Британии пригрозили дисквалификацией за вопрос трансгендеру

В Великобритании футболистку с аутизмом могут дисквалифицировать из-за вопроса трансгендеру. Об этом сообщило издание The Telegraph .

Спортсменка спросила соперницу-трансгендера: «Ты мужик?» После этого женщину захотели привлечь к ответственности по статье о дискриминации.

«Мой вопрос ни в коем случае не был обидным или злым, я лишь хотела прояснить ситуацию. Теперь, зная, что игрок был трансгендером, я понимаю, что можно было деликатнее подойти к этому вопросу», — попыталась оправдаться футболистка.

Ее обеспокоило, что биологический мужчина гораздо сильнее, даже если считает себя женщиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила надежду, что когда-нибудь спорт перестанет быть политизированным, а атлеты перестанут менять гендеры.