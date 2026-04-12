Женщина впервые возглавила мужской футбольный клуб из топ-5 лиг Европы

Первой женщиной, которая возглавила мужской футбольный клуб из лидирующей пятерки европейских лиг, стала 34-летняя Мари-Луизе Эта. Берлинский «Унион» назначил ее исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона, сказано на официальном сайте клуба.

Эта сменила на посту прежнего главного тренера Штеффена Баумгарта. Вместе с ним клуб освободил от обязанностей помощников — Данило де Соузу и Кевина Маккенну. Новая наставница прежде работала с молодым составом «Униона» до 19 лет, а летом должна была возглавить женскую профессиональную команду.

До этого ни одна женщина не руководила мужским клубом в высших дивизионах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

«Учитывая отставание по очкам в нижней половине таблицы, наше место в Бундеслиге пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу. Одной из сильных сторон „Униона“ всегда была и остается способность сплотиться в таких ситуациях. И конечно же, я убеждена, что мы вместе с командой обеспечим себе решающие очки», — сказала Эта.

Сейчас «Унион» занимает 11-е место в чемпионате Германии. Команда набрала 32 очка в 29 матчах.

