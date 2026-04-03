03 апреля 2026 17:16 Такого с Италией еще не было. Футбольное руководство подало в отставку Дженнаро Гаттузо и президент Федерации футбола Италии подали в отставку

Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо подал в отставку после поражения по пенальти от Боснии и Герцеговины, из-за которого «Скуадра адзурра» пропустит третий подряд чемпионат мира. Сделают ли итальянцы выводы из ситуации и что ждет их футбол в дальнейшем — в материале 360.ru.

Небывалый позор и чистка рядов Третий подряд пропущенный мундиаль — для четырехкратных чемпионов мира позор неслыханный. Итальянский футбол ждут большие перемены, в том числе кадровые. Уходят с поста президент федерации Габриэле Гравина и глава делегации национальной команды Джанлуиджи Буффон. «Хотя я искренне верю, что мы многого добились в плане командного духа за то ограниченное время, которое было у национальной сборной, главной целью было вернуть Италию на чемпионат мира. И нам это не удалось», — говорится в заявлении легендарного вратаря на сайте федерации. Примечательно, что Гравина возглавил федерацию в 2018 году — после того, как «Скуадра адзурра» не отобралась на соревнования в Россию. Тогда еще никто и подумать не мог, что это станет закономерностью. Нового президента планируют выбрать на досрочном голосовании 22 июня.

Вернул гордость, но не довел дело до конца Не стал держаться за кресло и Гаттузо. Великий опорный полузащитник — сам в 2006 году ставший чемпионом мира, как и Буффон, — возглавил национальную команду летом прошлого года после отставки Лучано Спаллетти. Бывшему наставнику «Зенита» не простили поражение 0:3 от сборной Норвегии. Назначение Гаттузо, проигравшего чемпионат Хорватии с «Хайдуком» из Сплита, поняли не все. Спортивный журналист Джанлука ди Марцио объяснил это тем, что у федерации не было особого выбора после того, как от должности отказались Клаудио Раньери и Стефано Пиоли. Тем не менее, по словам Гравины, Рино — так называют тренера болельщики — за несколько отведенных ему месяцев сумел сделать многое, на какое-то время вселив в фанатов сборной гордость за страну. Он мотивировал футболистов, заставив их сражаться до конца. «Нам предстоит многое сделать, но у нас достаточно класса, чтобы выйти на чемпионат мира», — говорил тренер на первой пресс-конференции. Однако «Билино Поле» в Зенице оказалось для итальянцев непреодолимым. В США отправляется Босния и Герцеговина — тоже, по иронии судьбы, пропустившая два предыдущих мундиаля.

Четыре преемника. Один из них — неожиданный Кто заменит Гаттузо? По версии испанской газеты Marca, варианта четыре. Первый из них — Роберто Манчини, с которым итальянцы выиграли чемпионат Европы 2021 года, но не попали на мундиаль в Катаре, уступив Северной Македонии. Сейчас 61-летний специалист работает в Катаре, в клубе «Аль-Садд», с которым лидирует в турнирной таблице. Второй — Антонио Конте, нынешний тренер «Наполи». Он тоже работал с итальянской национальной командой, но в 2016 году вылетел в четвертьфинале чемпионата Европы, после чего и покинул пост. В прошлом году тренер привел неаполитанцев к чемпионству, однако сейчас его подопечные идут только на третьем месте, уступая «Интеру» и «Милану». Третий — Массимилиано Аллегри, который с прошлого года как раз возглавляет «Милан». В отличие от них он имеет опыт только в клубном футболе, зато больше раз выигрывал итальянский чемпионат: шесть против пяти у Конте и трех у Манчини. Четвертым же кандидатом испанские журналисты считают Хосепа Гвардиолу, переживающего непростые времена в «Манчестер Сити». У каждого из них свой козырь: у Манчини опыт, у Конте — характер, у Аллегри — прагматизм, а Гвардиолу в статье и вовсе называют «утопической мечтой». Кого из них выберут — пока не известно. Испанские журналисты уверены в одном: следующему тренеру предстоит не просто воссоздать конкурентоспособную сборную, а восстановить доверие целой нации.