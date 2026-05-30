Русский вратарь Сафонов сотворил историю перед финалом Лиги чемпионов

Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на финал Лиги чемпионов против «Арсенала»

Стартовые составы на финал Лиги чемпионов в Будапеште назвали «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Французский клуб с первых минут выпустит на поле россиянина Матвея Сафонова.

Главная игра европейского сезона пройдет в субботу, 30 мая, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Решение включить Сафонова в стартовый состав в столь важном матче можно назвать историческим. До него в финале Лиги чемпионов играл только один россиянин — в 2024 году «Порту» вывел на замену Дмитрия Аленичева. Португальскому клубу удалось взять трофей.

Теперь же тренерский штаб парижан доверил Сафонову защиту ворот в самый ответственный момент. Вместе с российским голкипером с первых минут у ПСЖ на поле выйдут Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо и капитан команды Маркиньос. Места в полузащите займут Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис, за линию атаки будут отвечать Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле.

Лондонский «Арсенал» также выставил на этот финал свой сильнейший состав. Створ «пушкарей» взял под опеку Давид Райя. Защищать подступы к английским воротам будут Кристиан Москера, Габриэл, Вильям Салиба и Пьеро Инкапье.

В средней линии у «канониров» сыграют Деклан Райс и Майлз Льюис‑Скелли, помогать им в нападении станут капитан Мартин Эдегор, Букайо Сака, Леандро Троссар и Кай Хавертц.

Французский клуб ПСЖ подходит к этой встрече в статусе действующего обладателя престижного кубка. Их соперники из «Арсенала» еще ни разу в своей истории не побеждали в Лиге чемпионов.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». В 2024 году ПСЖ, один из наиболее успешных европейских футбольных клубов, заключил с ним контракт на 20 миллионов евро. В мае 2026 года Матвей Сафонов стал первым россиянином, которому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов.