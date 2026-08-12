Лангович назвал «Зенит» и «Краснодар» фаворитами РПЛ

Защитник «Ростова» Андрей Лангович считает «Зенит» и «Краснодар» главными претендентами на титул в сезоне РПЛ, сообщает Metaratings.ru .

Лангович высказался после матча третьего тура РПЛ, в котором «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА — 0:0. По его словам, московский клуб также будет претендовать на высокие места.

«Главные претенденты на чемпионство — это „Зенит“ и „Краснодар“, если брать статистику. „Спартак“ — тоже хорошая команда, они будут бороться за высокие места», — сказал Лангович.

После трех туров «Краснодар» лидирует в чемпионате с девятью очками. «Зенит» занимает второе место, набрав шесть баллов.