Роганов оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в чемпионате России

Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге. В беседе с 360.ru он заявил, что считает петербургский клуб главным фаворитом чемпионской гонки перед заключительным туром сезона.

«Скорее всего, „Зенит“ удержится на первом месте. У команды есть мотивация, мастерство игроков, прекрасный тренер. Не вижу причин, по которым „Зенит“ сегодня может потерять очки», — отметил эксперт.

По словам Роганова, большинство специалистов еще после поражения «Краснодара» от московского «Динамо» пришли к выводу, что именно петербуржцы снова станут чемпионами России.

Он добавил, что выездной характер матча с «Ростовом» вряд ли помешает «Зениту».

«„Зенит“ играет в Ростове-на-Дону, но это не должно стать проблемой для команды», — добавил Роганов.

Перед последним туром РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 65 очками. «Краснодар» отстает на два балла. Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая и начнутся в 18:00