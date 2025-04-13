«Зенит» разгромил лидера РПЛ «Краснодар» со счетом 4:1

Петербургский «Зенит» одержал победу над лидирующим в Российской премьер-лиге клубом «Краснодар» в домашнем матче 24-го тура. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Первый гол забил Никита Кривцов из «Краснодара». Это произошло на 16-й минуте матча после передачи Джона Кордобы.

Все последующие мячи были за «Зенитом». На 29-й минуте мяч в ворота соперника отправил Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков. Луис Энрике принес еще один гол в компенсированное время.

По итогам встречи «Зенит» сократил отставание от «Краснодара» в турнирной таблице до двух очков. На третьей позиции расположился московский клуб «Спартак» с 47 очками.

Ранее стало известно, что центрального защитника «Зенита» Нуралы Алипа признали спортсменом года в Казахстане. Он получил премию Metaratings Top Awards.