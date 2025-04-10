Футболиста Нуралы Алипа признали спортсменом года в Казахстане

Торжественная церемония вручения второй национальной спортивной и бизнес-премии Metaratings Top Awards прошла 3 апреля в Алма-Ате. Спортсменом года в Казахстане признали футболиста Нуралы Алипа, сообщил Metaratings.ru.
Центральный защитник команды сине-бело-голубых Нуралы Алип был удостоен награды как лучший спортсмен республики. В прошлом году он трижды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны и забил решающий гол в финале Кубка России, выступая за «Зенит».
Футболист обошел многих известных спортсменов Казахстана, включая обладателя Кубка Гагарина-2024 Никиту Михайлиса и бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова.
Премия Metaratings Top Awards была учреждена в 2024 году и присуждается ежегодно. Победители определяются в два этапа: сначала путем народного голосования формируется список из пяти финалистов, а затем жюри выбирает победителя в каждой номинации.
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