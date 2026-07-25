«Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0 в первом туре премьер-лиги

Петербургский клуб «Зенит» победил тольяттинский «Акрон» со счетом 5:0 в первом туре чемпионата России по футболу. Матч РПЛ прошел в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».

Гости сразу взяли инициативу, первый гол форвард Зенита» Александр Соболев забил уже на седьмой минуте, а на 18-й повторно загнал мяч в ворота.

Следующий гол на 34-й минуте — на счету защитника сине-бело-голубых Густаво Мантуана. На 67-й минуте тольяттинцу Марату Бокоеву удалось загнать мяч в ворота соперника, но судья Андрей Прокопов отменил гол из-за нарушения в штрафной зоне.

Полузащитник питерского клуба Джон Джон забил четвертый гол на 77-й минуте. И точку в разгроме «Акрона» поставил на 83-й минуте нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто, установив счет 5:0.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Бардачевым до конца сезона-2030/31.