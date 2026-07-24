«Зенит» подписал с защитником Бардачевым контракт до 2031 года

Матвей Бардачев родился в Краснодаре и начал заниматься футболом в шесть лет. В 15 лет он перешел в «Газпром»-Академию. Выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита». Летом 2023 года стал чемпионом Юношеской футбольной лиги-1 в составе команды 2006 года рождения и провел 16 матчей за молодежную команду петербуржцев.

Дебют за основной состав «Зенита» состоялся 21 января 2024 года в товарищеской игре с самаркандским «Динамо». Летом того же года Бардачев отправился в аренду в «Урал», но соглашение пришлось прервать. Первую половину 2025 года защитник восстанавливался под надзором медицинского штаба «Зенита», затем набирал форму в «Зените»-2 и снова ушел в аренду в «Урал». В прошлом сезоне Бардачев провел 22 матча за екатеринбургский клуб и забил четыре мяча.