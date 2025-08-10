«Зенит» рассмотрит возможность трансфера форварда «Севильи» Ромеро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался приобретением нападающего «Севильи» Исаака Ромеро. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ABC de Sevilla.
По опубликованным данным, испанский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу 25-летнего игрока за сумму около 20 миллионов евро. При этом сам футболист пока не склонен рассматривать варианты ухода из команды.
Напомним, что Исаак Ромеро выступает за «Севилью» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 32 матча и забил пять голов.
