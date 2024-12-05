ФК «Зенит» рассматривает возможность трансфера нападающего из Бразилии Энрике

Состав футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» может пополниться бразильским нападающим Луисом Энрике. Сейчас спортсмен выступает за команду «Ботафого». Об этом сообщает сайт Neva.today со ссылкой на Telegram-канал инсайдера Ивана Карпова.