ФК «Зенит» рассматривает возможность трансфера нападающего из Бразилии Энрике

Состав футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» может пополниться бразильским нападающим Луисом Энрике. Сейчас спортсмен выступает за команду «Ботафого». Об этом сообщает сайт Neva.today со ссылкой на Telegram-канал инсайдера Ивана Карпова.
По опубликованной информации, Энрике также интересуются такие клубы, как «Фулхэм», «Кристал Пэлэс», «Монако» и миланский «Интер». За трансфер голкипера готовы заплатить порядка 25-30 миллионов евро.
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