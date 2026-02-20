«Зенит» получил 35 миллионов евро за трансферы игроков зимой

В период зимнего трансферного окна сезона 2025/26 футбольный клуб «Зенит» заработал 35 миллионов евро. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Самая дорогая сделка — переход бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро» за 27 миллионов евро. Второй по значимости трансфер — продажа Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро» за семь миллионов евро. Также защитник Страхиня Эракович отправился в аренду в «Црвену Звезду» за миллион евро.

По информации портала, «Зенит» лидирует среди клубов Российской Премьер-Лиги по заработкам в зимнее трансферное окно. На втором месте — «Краснодар» с 6,82 миллиона евро.