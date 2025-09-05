Генпрокуратура даст оценку высказываниям Клаудиньо про СВО

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить заявления бразильского футболиста Клаудиньо, ранее выступавшего за «Зенит». Ведомство организовало проверку, сообщил депутат ТАСС .

Свищев пояснил, что Клаудиньо, получивший российское гражданство в 2023 году, «должен нести ответственность за публичные высказывания». По словам парламентария, футболист, покинув Россию, в интервью критиковал СВО. Агентство напомнило, что спортсмн рассказывал о своем желании уйти из клуба еще в 2022 году.

Генпрокуратура в ответе депутату сообщила, что прокурору Петербурга поручено «организовать проверку сообщаемых сведений» и отчитаться о результатах.

Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд» в январе 2025 года. В составе «Зенита» он провел 104 матча, забил 21 гол и сделал 26 результативных передач. Вместе с клубом трижды становился чемпионом России.