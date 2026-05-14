«Зенит» и «Балтика» согласовали переход защитника Кевина Андраде

Колумбийский защитник Кевин Андраде перейдет в петербургский «Зенит». Клубы согласовали трансфер игрока за 3,5 миллиона евро (более 300 миллионов рублей), сообщил «Чемпионат» .

Сейчас «Зенит» и «Балтика» обмениваются документами для завершения сделки. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование.

Андраде перешел в «Балтику» из аргентинского клуба «Платенсе» в январе 2024 года, подписав контракт на 3,5 года. В текущем сезоне он сыграл 32 матча в РПЛ и Кубке России, забив один гол, добавила «Мойка78».