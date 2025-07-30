Завалило камнями. Биатлонистка Дальмайер погибла в горах Пакистана

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла после камнепада в горах

Биатлонистка двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Пакистана. Спортсменку завалило камнями, сообщил Bild .

По данным издания, 31-летняя Дальмайер с напарницей совершали восхождение на пик Лайла в горах Каракорум в Пакистане. На высоте около 5700 метров начался камнепад, и биатлонистка получила смертельные травмы.

Отмечается, что напарница спортсменки позвонила в экстренные службы. Удаленность места завала помешала спасателям быстро добраться до места происшествия.

На Олимпиаде в Пхенчхане Дальмайер завоевала золотую медаль в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке.

Спортивную карьеру Лаура Дальмайер завершила в 2019 году. Она была действующим сотрудником горноспасательной службы и опытным альпинистом.

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