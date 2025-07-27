Московский спортсмен умер на соревнованиях по плаванию в Нижнем Новгороде

Во время заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде погиб московский пловец Дмитрий Ионов. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в социальной сети «ВКонтакте» .

«На завершающем этапе заплыва, буквально перед финишем Дмитрий, по-видимому, почувствовал себя плохо, он обратился за помощью к спасателям, подняв руку», — отметили организаторы.

По их данным, Ионов потерял сознание во время эвакуации на лодку. Медики оперативно оказали первую помощь и доставили пловца в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь спортсмена.

Организаторы заявили, что причину смерти сообщат только родственникам, в связи с соблюдением врачебной тайны.

Ранее во время матча между любительскими командами в рамках регулярного первенства чемпионата Московской области один из спортсменов потерял сознание, а затем скончался.