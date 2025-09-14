Заур Угуев выиграл первое российское золото на ЧМ по борьбе

Российский борец Заур Угуев завоевал титул чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма. Соревнования проходят в Хорватии.

В финале Угуев одержал победу над иранцем Ахмадом Мохаммаднежадом со счетом 11:2. Обладателями бронзовой медали стали Нураддин Новрузов из Азербайджана и Ассылжан Ессенгелди из Казахстана.

В спортивной копилке 30-летнего Угуева это третий титул чемпиона мира, он побеждал на турнирах 2018 и 2019 годов (в категории до 57 килограммов).

Еще один российский боец —Аманула Гаджимагомедов — вышел в финал весовой категории до 92 килограммов, он встретится с американцем Трентом Хидли.

Чемпионат мира по борьбе в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.. Российские спортсмены выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.

В сборную России вошли три спортсмена из Подмосковья. От региона на соревнования поехали Сергей Емелин, Садык Лалаев и Адлет Тюлюбаев.