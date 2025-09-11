Спортсмены из Подмосковья выступят на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября. В сборную России вошли три спортсмена из Подмосковья.

От региона на соревнования поедут именитые атлеты: призер Олимпийских игр, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Сергей Емелин из Подольска, обладатель медалей чемпионатов Европы и мира Садык Лалаев и призер первенств России и Европы Адлет Тюлюбаев — оба представят Химки.

Всего в составе сборной России выступят 10 спортсменов. Емелин заявлен в весовой категории до 63 килограммов, Лалаев выйдет на ковер в весе до 60 килограммов, а Тюлюбаев поборется за награды в категории до 82 килограммов.

Чемпионат соберет около тысячи участников со всего мира. В каждой дисциплине разыграют медали в десяти весовых категориях, всего — 30 комплектов.