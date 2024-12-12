Заставили молчать после победы. Пловцу Лифинцеву не позволили дать интервью на ЧМ-2024

Ведущий чемпионата мира не стал брать традиционное интервью у выигравшего золотую медаль первенство. В этом году им стал российский пловец Мирон Лифинцев. Спортсмен показал лучший результат на дистанции 100 метров на спине.

Чемпионат на короткой воде проходил в Будапеште. По итогам соревнований ведущий берет у победителей интервью, но в этот традицию проигнорировали, так как победителем стал пловец из России, сообщил «Матч ТВ».

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) прокомментировали ситуацию, заявив, что российским спортсменам по-прежнему запрещено общаться с представителями прессы.

Российских и белорусских участников допустили до чемпионата в нейтральном статусе, поэтому им нельзя проходить через микст‑зону, а также участвовать в медиаактивностях во время соревнований.

Ранее россиянам закрыли доступ к покупке билетов на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Система отказывает в регистрации владельцам российских и казахстанских номеров.