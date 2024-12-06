Россиянам закрыли доступ к дистанционной покупке билетов на Australian Open

Организаторы Australian Open закрыли доступ к билетам по номерам телефонов из РФ

Владельцы российских номеров телефонов не смогли купить билеты на Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open — 2025), который пройдет с 12 по 26 января 2025 года. Внимание на это обратили авторы издания «Чемпионат» .

Журналисты уточнили, что при введении в графу заказа префикса +7 система не дает пройти регистрацию для покупки билета, выдавая сообщение, что использующий этот телефонный код регион находится под блокировкой.

Авторы выяснили, что с невозможностью покупки билета также столкнулись болельщики из Казахстана, чей телефонный код также начинается на +7. Организаторы отказались отключить ограничение, объяснив, что тогда билеты станут доступны россиянам.

В список женской сетки чемпионата Australian Open — 2025 вошли 12 россиянок: Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченко, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева. Но в связи с ограничениями болельщики из России увидеть их выступление вживую не смогут.

На этой неделе президент Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд объявил о начале работы над дорожной картой для возвращения российских атлетов на мировые соревнования. Он подчеркнул, что добьется участия спортсменов в чемпионате Европы и первенстве мира 2025 года.