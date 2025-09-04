Защитник московского ЦСКА Агапов продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне»

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов покинет клуб и продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне». Об этом сообщила издание «Чемпионат».

Согласно сообщению, до конца текущего сезона команда из Самарской области будет арендовать Агапова, а затем получит возможность выкупить его трансфер, написала «Свободная пресса».

Сейчас клубы активно обмениваются документами для оформления перехода игрока.

