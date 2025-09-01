Защитник клуба «Зенит» Сантос сменил спортивное гражданство на бразильское

Капитан и защитник петербургской футбольной команды «Зенит» Дуглас Сантос официально сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Об этом сообщил сайт ФИФА.

Теперь спортсмен будет считаться легионером в Мир РПЛ.

Футболист перешел в петербургский ФК в 2019 году, а в октябре 2024 года получил паспорт России. Через месяц после этого ФИФА одобрила ему смену спортивного гражданства на российское.

Ранее в прессе появились сообщения, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет покинуть команду. По данным El Deportivo, футболист планирует перейти в колумбийский «Атлетико Насьоналю». Это может произойти не раньше 2026 года, так как до окончания контракта с петербургским ФК останется полтора года.

Позже эту информацию опроверг глава правления «Зенита» Александр Медведев.