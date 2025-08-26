El Deportivo: полузащитник «Зенита» Барриос хочет покинуть петербургский клуб

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос выразил желание сменить клубную принадлежность. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на El Deportivo.

Известно, что футболист предложил свои услуги колумбийскому «Атлетико Насьоналю». Переход может произойти не раньше 2026 года, когда до окончания контракта игрока с ФК останется полтора года.

Если «Атлетико Насьональ» выйдет в основной этап Кубка Либертадорес, это упростит финансовые переговоры с «Зенитом». Однако глава правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о планах Барриоса покинуть клуб.