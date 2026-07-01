Защитник «Динамо» Майсторович заявил, что команда будет бороться за чемпионство и Кубок России

Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович в интервью для Metaratings.ru обозначил высокие цели клуба на предстоящий сезон.

Оценив выступление команды в прошлом году на 7 баллов из 10 (седьмое место), сербский легионер заявил о намерении бороться за главные трофеи страны. По его словам, у команды есть все шансы выиграть как чемпионат России, так и FONBET Кубок России.

«Нам нужно быть в топ-3... Конечно, мы с таким составом и тренером сделаем это в новом сезоне», — подчеркнул футболист.

Заявление прозвучало на фоне кадровых перестановок: по итогам сезона команду покинул главный тренер Ролан Гусев, а его место занял Сандро Шварц.