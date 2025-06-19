На стадионе «Петровский» в Санкт‑Петербурге прошел матч Кубка Росконгресса. Сборная ПМЭФ-2025 из политиков и бизнесменов обыграла команду Российского футбольного союза со счетом 3:2. Решающий год забил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

Гала‑матч прошел под вывеской «Одна на всех» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Команда победителей состояла из политиков, бизнесменов и членов сборной России по футболу.

Несмотря на такое укрепление, профессиональный спортсмен забил только один мяч в ворота команды РФС — нападающий Павел Погребняк. Другие два удара сделали заместитель полпреда президента России в ЦФО Артур Ниязметов и замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

В команде противника дважды отличился атакующий полузащитник Андрей Аршавин. Его дубль не помог РФС, и победу со счетом 3:2 одержала сборная ПМЭФ-2025.

Матч вошел в спортивную программу Петербургского международного экономического форума, который стартовал 18 июня в «Экспофоруме». На площадке форума прошли также Фонбет Кубок Росконгресса по хоккею и гашение почтовой марки, посвященной боксу.