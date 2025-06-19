На ПМЭФ представили почтовую марку, посвященную боксу

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) торжественно погасили марку, посвященную боксу. В церемонии приняли участие глава Почты России Михаил Волков, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и Александр Лагутин — сын легенды советского бокса Бориса Лагутина.
Номинал марки составляет 35 рублей. Всего выпустили 76 500 экземпляров. На марке изобразили боксера Лагутина — двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР.
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