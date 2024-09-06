Захарова выступила против «дебилизации спорта»

Захарова пожелала, чтобы спорт был не для маргиналов и гендерных извращенцев

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила против «дебилизации» и политизации спорта. Ее слова привело РИА «Новости» .

Она выразила надежду, что когда-нибудь спорт перестанет быть политизированным, а спортсмены перестанут менять гендеры, чтобы участвовать в соревнованиях.

«Хочется пожелать, <…> чтобы принцип олимпизма был жив, чтобы спорт был для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев», — подчеркнула представитель МИД.

Она призвала не «тащить проблемы, в том числе и душевного нездоровья, в спорт».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная не исключила, что рано или поздно женщины уйдут из большого спорта из-за трансгендеров, но выразила надежду, что этого не случится.