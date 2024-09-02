Олимпийская чемпионка Бережная выразила мнение, что женщины могут уйти из большого спорта из-за трансгендеров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление Владимира Путина о влиянии трансгендеров на женский спорт.
По ее словам, женщины в конечном счете могут оставить большой спорт, уступив место трансгендерам.
«Надеюсь, на моем веку этого не случится. Я не хочу видеть такое», — сказала спортсменка в беседе с журналистами.
Бережная считает, что у женщин пропадает мотивация профессионально заниматься спортом, когда они видят, что шансов на победу практически не остается.