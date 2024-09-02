Олимпийская чемпионка Бережная выразила мнение, что женщины могут уйти из большого спорта из-за трансгендеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление Владимира Путина о влиянии трансгендеров на женский спорт.

По ее словам, женщины в конечном счете могут оставить большой спорт, уступив место трансгендерам.

«Надеюсь, на моем веку этого не случится. Я не хочу видеть такое», — сказала спортсменка в беседе с журналистами.

Бережная считает, что у женщин пропадает мотивация профессионально заниматься спортом, когда они видят, что шансов на победу практически не остается.

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