Олимпийская чемпионка Бережная выразила мнение, что женщины могут уйти из большого спорта из-за трансгендеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление Владимира Путина о влиянии трансгендеров на женский спорт.

По ее словам, женщины в конечном счете могут оставить большой спорт, уступив место трансгендерам.

«Надеюсь, на моем веку этого не случится. Я не хочу видеть такое», — сказала спортсменка в беседе с журналистами.

Бережная считает, что у женщин пропадает мотивация профессионально заниматься спортом, когда они видят, что шансов на победу практически не остается.