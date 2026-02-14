Захарова: мир должен «ловить нациста» Зеленского после его высказываний

После высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского об участии россиян в Олимпиаде международным чиновником следовало бы разом крикнуть: «Ловите нациста!» На это в беседе с ТАСС указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть: „Ловите нациста!“», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что на митинги против неонацизма могли бы выйти миллионы правозащитников. Украина, обратила внимание дипломат, продолжает политику дискриминации по национальному признаку.

Зеленский назвал гадким и неприятным присутствие российских атлетов в составе сборных других стран на Играх. Таким образом он отреагировал на высказывания украинского фигуриста Кирилла Марсака после провала в произвольной программе. Украинец обвинил в нем россиянина Петра Гуменника.

Российский фигурист по итогам произвольной программы призовые места не занял. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал субъективной оценку его выступления.