Захарова объяснила недопуск россиян к Играм глухих моральным уродством политиков

Российских спортсменов не допустили на Европейские юношеские игры глухих в Германии из-за того, что Россия продолжает бороться с нацизмом, заявила представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС .

«Наших спортсменов наказывают только за то, что они представляют страну, которая не закончила борьбу с нацизмом, а ведет ее по всем фронтам все эти годы», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в Третьем рейхе инвалидов уничтожали. Возможность жить и создавать спортивные ассоциации в ФРГ у них есть только благодаря победе России над фашизмом.

«Недопуск Германией российских спортсменов, создание инвалидам препятствий — это свидетельство морального уродства определенной части немецкого политического истеблишмента», — отметила представитель МИД.

Ранее посольство России в ФРГ сообщило, что местная ассоциация спорта глухих запретила российским участникам приезжать в августе на игры в Ганновер.