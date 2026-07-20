МИД России: Германия не допустила российских юниоров на Европейские игры глухих

Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с федеральным правительством отказалась допустить участников из России на Европейские юношеские игры, которые пройдут в Ганновере в августе. Об этом сообщило посольство России в ФРГ в телеграм-канале .

Сообщая о своем решении в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, германская ассоциация мотивировала его нежеланием народа Германии видеть россиян на соревнованиях.

В посольстве напомнили, что никто не видел народных возражений против недавнего выступления российских юниоров в Мюнхене на Чемпионате Европы по водным видам спорта.

Кроме того, 17 марта Исполнительный совет Международного комитета спорта глухих допустил российских юниоров с флагом и гимном к соревнованиям, проводимым под его эгидой. Запрет прямо нарушает эту директиву.

Ранее Международный олимпийский комитет отказался пересматривать возвращение россиян после угроз от европейских стран.