«Забеременей, какие проблемы». Лыжница Степанова ответила австрийцу на критику

Олимпийская чемпионка, лыжница Вероника Степанова иронично ответила коллеге из Австрии Мику Фермойлену на критику о нерегулярности ее проверок на допинг. Молодая мама прокомментировала его высказывание в соцсетях, сообщил Sport24 .

«Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять», — написала Степанова.

До этого австриец возмутился из-за слов лыжницы, что за последние полтора года ее проверяли на допинг только один раз. Фермойлен назвал это несерьезным, ведь они находятся в спорте высших достижений и такие проверки должны быть регулярными.

Лыжники конфликтуют в медиапространстве уже неделю. Фермойлен даже послал россиянку из-за того, что она разгуливает у него на родине и при этом поддерживает президента Владимира Путина. Он посчитал это неправильным.

Ранее «Спартак» отстранил нападающего Ивана Морозова от тренировок и матчей из-за обнаружения кокаина в его допинг-пробе.