«За всех девчонок». Российская чемпионка Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу
Российская чемпионка Аминева вызвала на бой боксера-интерсексуала Иман Хелиф
Российская чемпионка по боксу Азалия Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу Иман Хелиф из Алжира, выступившей на Играх в Париже в состязании с женщинами. Она записала видеообращение, которое есть в распоряжении 360.ru.
Спортсменка напомнила интерсексуалке, как выиграла бой с ней. По словам россиянки, она способна повторить это.
«Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — сказала Аминева.
В прошлом году алжирку отстранили, потому что она провалила гендерный тест на чемпионате мира. Несмотря на это, МОК разрешил ей участвовать в Олимпийских играх — 2024 в женском разряде.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями. Так он прокомментировал скандал вокруг победы в алжирской боксерши в женском поединке.