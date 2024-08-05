«За всех девчонок». Российская чемпионка Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу

Российская чемпионка по боксу Азалия Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу Иман Хелиф из Алжира, выступившей на Играх в Париже в состязании с женщинами. Она записала видеообращение, которое есть в распоряжении 360.ru.

Спортсменка напомнила интерсексуалке, как выиграла бой с ней. По словам россиянки, она способна повторить это.

«Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — сказала Аминева.

В прошлом году алжирку отстранили, потому что она провалила гендерный тест на чемпионате мира. Несмотря на это, МОК разрешил ей участвовать в Олимпийских играх — 2024 в женском разряде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями. Так он прокомментировал скандал вокруг победы в алжирской боксерши в женском поединке.