«За любую победу надо бороться». Подмосковье стало триумфатором чемпионата по гольфу

Проход 18 лунок в двух турах с минимальным количеством ударов — такое испытание прошли участники чемпионата Московской области по гольфу с 12 по 14 августа на поле Agalarov Golf & Country Club в Истре. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены из разных регионов России.

Свои коррективы в соревнования внесла погода. Два дня в Истре дул сильный ветер, который сильно менял траекторию мячей.

«У нас соревнования состоят из двух раундов, и по сумме лучший определяется по наименьшему количеству ударов, которые сделали. Мы следим за тем, чтобы они играли по правилам», — заявила главный судья чемпионата Светлана Данилова.

В мужском зачете золото завоевал Артем Филаткин, завершивший раунды с результатом +2.

«Гольф — это вид спорта, в котором за любую победу надо бороться, любая победа дается непросто. Надо всегда стараться», — пояснил победитель.

Серебро и бронза достались подмосковным гольфистам Давиду Нагиеву и Егору Ярошенко.

В женском зачете все три награды завоевали спортсменки из Московской области. Бронзу взяла Наталья Нарышкина, серебро — Анна Милицына. Чемпионский титул получила Екатерина Малахова. Для нее награда оказалась двойным праздником: финал совпал с днем рождения.

В торжественной церемонии награждения приняли участие первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич, директор по продажам и послепродажному обслуживанию бренда «Атом» Максим Бардин, президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов и главный операционный директор Zepter International Любовь Яковлева.

Награду абсолютному чемпиону Артему Филаткину вручил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.